Procesor Snapdragon 845 pe telefoanele Galaxy S9 si 9 Plus

Cel mai cunoscut producator de chipseturi mobile pentru smartphone-uri si tablete, Qualcomm, va apela din nou la Samsung Electronics pentru a-si produce stocul necesar de chip-uri premium Snapdragon 845 pentru urmatoarele generatii de telefoane de top ce urmeaza sa fie lansate pe parcursul anului 2018.

Desi niciuna dintre parti (Samsung / Qualcomm) nu a confirmat deocamdata oficial acest lucru, se zvoneste, ca Samsung Electronics va avea din nou exclusivitate pe procesorul high-end al celor de la Qualcomm, astfel ca producatori ca LG, HTC, Sony si toti ceilalalti care integreaza procesoare ale producatorului american Qualcomm, vor fi nevoiti sa-si comercializeze varfurile de gama pe baza de Snapdragon 845 cu o luna mai tarziu decat Samsung, a carui varfuri de gama, Galaxy S9 (SM-G960) si Galaxy S9 Plus (SM-G965), ar urma sa fie disponibile in comert incepand cu luna martie a lui 2018. Daca va mai amintiti, Galaxy S8 si S8 Plus, au intrat in comert la noi in luna aprilie a acestui an, astfel ca anul viitor varfurile de gama ale producatorului sud coreean Samsung ar putea sosi cu o luna mai devreme, ceea ce inseamna ca telefoanelear putea fi anuntate undeva in preajma celui mai mare targ expozitional anual dedicat telefoniei mobile, Mobile World Congress, s-au chiar in cadrul lui.

Aceasta exclusivitate se datoreaza faptului ca Samsung Electronics este una din putinele companii care in acest moment detine linii de productie suficient de bine dezvoltate tehnologic pentru a putea produce si livra in timp util stocurile de procesoare Snapdragon necesare celor de la Qualcomm, producatorul american nedetinand la aceasta ora infrastructura necesara produceri unui stoc imens de procesoare care sa acopere cererea mare a celorlalti producatori de telefoane mobile.