Noi cazuri de telefoane iPhone 8 Plus cu ecranul desprins de carcasa

Telefoane iPhone 8 Plus cu ecranul desprins de carcasa.

Gluma pare sa se ingroase pentru cei de la Apple Inc si asta deoarece incidentele care aveau la baza un iPhone 8 Plus, ce pareau la inceputul acestei luni ca sunt doar unele izolate (Asia — Taiwan si Japonia), in ultima saptamana au aparut noi sesizari de la clienti care au achizitionat un astfel de telefon in Asia (Hong Kong – China), America de Nord (Canada) si chiar din Europa (Grecia), clienti care s-au trezit ca telefonul lor s-a descompus din senin (ecranul s-a desprins de carcasa).

Astfel, numarul cazurilor in care clientii se plang de faptul ca ecranul telefoanelor lor iPhone 8 se desprind de carcasa ar fi ajuns la sase, un numar inca mic si poate nu atat de ingrijorator, insa daca luam in considerare faptul ca toate aceste gadgeturi manifesta simptome similare si ca incidentele au avut loc pe continente diferite de pe glob gradul de alarmare incepe sa creasca pentru ca nu mai discutam de un anume lot dintr-un stoc de telefoane iPhone 8 Plus.

Apple este la curent si investigheaza deja toate cele sase cazuri. In unele dintre ele telefonul ar fi fost livrat direct cu ecranul desprins conform celor declarate de catre cei care le-au achizitionat, iar in alte cazuri clientii acuza ca telefonul s-ar fi desfacut in timp ce el era la incarcat, motiv pentru care, se banuieste, ca ar fi o problema de umflare a bateriei care ar forta ecranul sa se desprinda de carcasa de care este lipit (fiind din sticla) cu un adeziv special.

Vom urmari cu interes acest subiect in urmatoarele saptamani pentru a vedea daca ele vor ramane doar la statutul de cateva cazuri izolate.

sursa