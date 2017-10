Huawei anunta Honor 7X, cu ecran edge-to-edge Full HD+

Huawei a anuntat astazi telefonul Honor 7X, in China. Un nou model de smartphone de nivel mediu ca pret, cu ecran edge-to-edge, procesor octa-core, Android Nougat si o camera duala pe spate.

Cunoscut si sub denumirea de Honor 9i, telefonul Honor 7X este dotat cu un ecran LTPS Full HD+ (2.160 x 1.080 pixeli) de 5.93″ care dispune de aspect 18:9, este echipat cu procesorul Kirin 659 tactat la frecventa de 2.36GHz, dispune de acceleratorul grafic mobil Mali T830-MP2, are 4GB memorie RAM si va fi comercializat in variante cu 32 / 64 / 128 GB spatiu intern. Telefonul are pe spate o camera duala cu senzori de 16MP + 20MP pe spate, camera frontala de 8MP, o baterie de 3.340 mAh si ruleaza Android 7.0 Nougat cu interfata grafica Emotion UI v5.1 peste.

Huawei comercializeaza telefonul Honor 7X de luna aceasta in variante pe auriu, negru mat si albastru inchis, la preturi incepand de la 170 Euro si creste in functie de dotarile optionale alese de client.

Cel mai probabil, telefonul Honor 7X, va ajunge si pe piata din Romania pana la finele acestui an. Vom reveni cu informatii despre pretul lui la noi si de unde va putea fi achizitionat.