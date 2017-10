Amazon a anuntat saptamana aceasta lansarea unui nou Kindle ebook reader. Este vorba despre o noua versiune Kindle Oasis, care de aceasta data soseste cu rezistenta la apa, o baterie mai mare in capacitate si o mai mare diagonala a ecranului cu 1 inch.

Kindle Oasis dispune de un ecran de 7″ cu densitatea de 300 dpi si tehnologie anti-stralucire (textul e vizibil si ziua in bataia soarelui), este dotat cu o baterie a carei autonomie ofera saptamani de utilizare fara grija reincarcarii gadgetului, dispune de certificare IPX8 ceea ce inseamna ca Kindle Oasis poate fi utilizat in vana cand faceti baie, fara nicio problema deoarece rezista in apa pana la o adancime de 2 metri timp de o ora. De altfel, este primul model de Kindle cu rezistenta la apa datorita carcasei realizate din aluminiu (spatele) si plastic cauciucat care permite o etansare perfecta a partilor electornice pentru ca apa sa nu patrunda in interior.

In plus, noul Kindle Oasis desi nu are mufa pentru jack-ul de 3.5mm permite conectarea prin Bleutooth la o pereche de casti wireless sau la un Bluetooth speaker si vine cu Audible integrat, astfel ca veti putea asculta cartile preferate atunci cand obositi sau nu aveti chef sa cititi. Noua generatie de ebook reader Kindle Oasis este disponibil in variante cu 8GB si/sau 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere (carti in format electronic).

Pretul ebook readerului Kindle Oasis rezistent la apa incepe de la 250$ pe Amazon (in varianta Wi-Fi de 8GB) si creste in functie de specificatiile optionale disponibile si de ofertele speciale de carti alese de client.

sursa