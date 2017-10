Casca VR Oculus Go, va fi disponibila de la inceputul lui 2018

Oculus si Facebook Inc, au promis de ceva timp ca vor incerca sa lanseze pe piata o casca VR a carei pret sa fie cat mai accesibil oamenilor. Cu toate acestea pana in prezent un astfel de produs nu a ajuns pe rafturile magazinelor insa, Oculus, a anuntat, astazi, ca pregateste casca VR Oculus Go wireless, ce va fi disponibila comercial incepand cu primul trimestru al lui 2018 alaturi de continut VR (jocuri, experiente virtuale la 360, aplicatii VR).

Casca VR Oculus Go este un model care le va permite utilizatorilor sa se joace si sa navigheze in spatiul virtual fara a se simti limitati, deoarece este o casca cu controller wireless, astfel ca purtatorul ei se poate misca in voie acesta nemafiind legat de clasicele cabluri care restrang spatiu de miscare al utilizatorului.

La fel ca si Google pentru platforma Daydream, Oculus adopta si ei materialele textile pentru ca utilizatorul sa nu transpire in timp ce poarta aceasta noua casca VR Oculus Go pe cap. Rezolutia imaginii redate de casca VR Oculus este de 2.560 x 1.440 pixeli, iar display-ul beneficiaza de un camp vizual larg.

Casca VR Oculus Go va fi disponibila inca de la inceputul anului viitor (2018), la pretul de 200$.