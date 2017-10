Primul telefon RAZER cu Android, ar putea debuta pe 1 noiembrie

La inceputul anului compania RAZER anunta achizitia start-upului Nextbit (producator de telefoane mobile cu Android), anuntandu-si astfel intentiile de a intra pe piata de smartphone-uri, insa de atunci au trecut 8 luni de zile si nu s-a mai auzit nimic despre achizitia lor si nici despre lansarea primului gadget RAZER cu Android, cel putin pana luna aceasta cand CEO-ul companiei, Tom Moss, a publicat pe retelele de socializare o fotografie in care alaturi de el apare gamer-ul Min Liang Tan, care tine in buzunar ceea ce toata lumea banuieste ca ar fi primul smartphone RAZER cu Android.

Got to spend quality time with the second best gamer at our company @minliangtan today. Exciting times ahead! pic.twitter.com/f6OvNKrN6L — Tom Moss (@rebelleader) October 4, 2017

Cu toate ca niciun reprezentat al companiei nu a confirmat telefonul, saptamana aceasta compania RAZER a anuntat pe propriul sau forum, ca ar fi util sa ne pregatim sa urmarim marele lor eveniment programat pe data de 1 noimebrie a acestui an. Alaturi de mesajul “WATCH for our biggest unveiling…”, RAZER a postat si o fotografie in care apare acelasi gamer Min Liang Tan tinand in mana si uitandu-se la ecranul unui smartphone. Cel putin aceasta este impresia pe care o lasa imaginea publicata pe forum.

In orice caz, speram sa fie un smartphone cu Android bine echipat hardware, care sa fie orientat catre zona de gaming mobile. Vainglory este unul din jocurile pe mobil adoptate pentru sporturile electronice, iar majoritatea jucatorii profesionisti care joaca acest joc utilizeaza iPadul la marile evenimente eSports de pe glob. De ce nu am vedea un astfel de gadget produs de RAZER special pentru jocuri moba precum Vainglory, unde e nevoie de un terminal cu ecran al carui timp de raspuns la comenzile tactile sa fie cat mai scurt.

Credeti ca RAZER va lansa pe 1 noiembrie primul lor smartphone dupa achizitia companiei Nextbit, sau e vorba de un alt gadget?