Primul telefon RAZER (cu Android), ar putea arata asa!

RAZER si-a dezvaluit pasiunea pentru platforma mobila Android inca de prin 2015, cand compania recunoscuta pentru gadgeturile sale profesionale de gaming achizitionase compania Ouya (prima consola de gaming cu Android) si a intarit acest interes prin anuntul facut la inceputul anului, atunci cand RAZER a anuntat ca a cumparat Nextbit, un start-up recunoscut pentru smartphone-ul sau Robin, cu stocare in cloud.

Iata ca, la 8 luni distanta de la acest anunt, RAZER se pregateste de lansarea primului model de smartphone sub brandul sau, producatorul anuntand ca va lansa ceva gadget misterios pe data de 1 noiembrie, prin anuntul facut pe forumul sau.

Despre acest telefon nu se stie prea multe, insa zvonurile sugereaza ca ar fi vorba de un model orientat catre gamerul interesat de jocurile pe mobil, astfel ca primul telefon RAZER ar putea fi echipat cu un ecran de 5.7″ in diagonala cu rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 px), procesorul Snapdragon 835, 8GB memorie RAM si 64GB spatiu intern (extra spatiu oferit in cloud prin Nextbit).

In plus, primul telefon RAZER ar putea beneficia de o camera duala pe spate cu blit, dupa cum putem vedea in aceasta prima fotografie cu presupusul terminal care va rula sistemul de operare mobil Android.

Momentan acestea sunt toate informatiile disponibile la nivel de zvon, insa cu siguranta ca vom afla mai multe informatii cu fiecare zi cu care ne apropiem mai tare de data de 1 noiembrie.

Cum suna “un smartphone cu Android si 8GB de RAM dedicat gamingului mobil”?

sursa imagine