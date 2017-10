Huawei lanseaza telefoanele Mate 10. Pret si alte informatii!

Gigantul Huawei a prezentat in cadrul unui eveniment ieri, 16 octombrie, la Munchen, noile telefoane din seria Mate. Telefoane sunt Huawei Mate 10, Mate 10 Pro si Mate 10 Pro Porsche Design. Cu aceasta ocazie, si-a facut aparitia si noua interfata de la Huawei, EMUI 8.0, care este bazata pe Android Oreo (versiunea 8.0). Dupa cum compania a promis, aceasta a imbunatatit durata de viata a bateriei dar si rezolutia camerelor.

“Pe masura ce inaintam din ce in ce mai mult in era inteligentei, Inteligenta Artificiala nu mai este un concept virtual, ci un lucru concret ce se intrepatrunde cu viata noastra de zi cu zi. Inteligenta Artificiala este capabila sa imbunatateasca experienta de utilizare a consumatorilor, sa ofere servicii importante si valoroase si performantele peste asteptari in utilizarea produselor. Gama Huawei Mate 10 integreaza prima unitate dedicata de procesare neurala (NPU – Neural Processing Unit), lansand o noua era a smartphone-urilor inteligente,” a declarat Richard Yu, CEO al Huawei Consumer Business Group.

Smartphone-urile vor fi disponibile la o distanta de o luna. Primul dintre ele este Huawei Mate 10. Acesta va fi disponibil de la sfarsitul lunii octombrie in mai mult de 15 tari.

Fratele sau mai mare, Mate 10 Pro se va lansa la sfarsitul lunii noiembrie. El va fi disponibil in Germania, Franta, Italia, Malaesia, Emiratele Arabe Unite si Thailanda dar si in alte 20 de tari. Daca va intrebati, in ce luna o sa ajunga Mate 10 Pro in Romania, aflati ca acesta va veni la sfarsitul lunii noiembrie, conform comunicatului trimis de Huawei Romania pe adresa redactiei noastre. Huawei Mate 10 Pro Porsche Design se va lansa de la sfarsitul lunii noiembrie.

Noile smartphone-uri vin cu specificatii de top. Acestea au noul procesor Kirin 970 cu 4 nuclee de 2.4GHz si alte 4 nuclee de 1.8GHz. De asemenea, este primul procesor cu Inteligenta Artificiala (retea neurala integrata). Procesorul este cuplat cu un accelerator grafic mobil Mali G52 si cu o batrie de 4.000mAh. In plus, Mate 10 vine cu 64GB + 4GB RAM, Mate 10 Pro cu 128GB + 6GB RAM si Mate 10 Pro Porsche Design cu 256GB + 6GB RAM.

Mate 10 si Mate 10 Pro vin cu seturi de camera duble cu tehnologie dezvoltata de cei de la Leica Mobile. Senzorul color de 12 MP al camerei, este compensat de un sensor monocrom de 20MP. In plus, dispune de apertura f/1.6.

Pe partea exerna, acesta este construit dintr-un corp din sticla 3D (fata / spate) rezistent la apa si praf, o rama metalica ce uneste cele doua bucati de sticla si dispune de un display pe care Huawei il denumeste display FullView care dispune de rezolutie 2K (2560 x 1440). Huawei Mate 10 Pro are un display de 6-inch cu rezolutie de 18:9. De asemenea, este rezistent la apa si la praf. Acelasi diplay il are si Huawei Mate 10 Porsche Design. In schimb, Huawei Mate 10 are un display ceva mai micut, de 5.9-inch.

Mate 10 va fi disponibil in culorile Mocha Brown (maro), Black (negru), Pink Gold (roz) si Champagne Gold (auriu) si are un pret de 700 EUR in Europa.

Mate 10 Pro va fi disponibil in Midnight Blue (albastru inchis), Titanium Gray (gri), Mocha Brown, Pink Gold. Pretul acestuia este de la 800 EUR.

Mate 10 Pro Porsche Design vine intr-o singura culoare, si anume Diamond Black (negru). Pretul acestuia este de 1395 EUR in Europa.