Qualcomm anunta Snapdragon 636, cu nuclee Kryo 260

Qualcomm a lansat o noua versiune a procesoarelor de nivel mediu lansate anul acesta, si anume modelul Snapdragon 636, care va oferi o performanta mai buna cu pana la 40% comparativ cu modelul Snapdragon 630, anuntat in prima jumatate a acestui an.

Qualcomm anunta Snapdragon 636

Noul model de procesor Snapdragon e menit sa creasca performanta in jocuri a urmatoarele generatii de telefoane cu Android de nivel mediu ca pret, dispunand de o noua tehnologie Kryo. Snapdragon 636 adopta nucleu Kryo 260.

De asemenea, va suporta display-uri cu rezolutie Full HD+ si tehnologia Assertive Display care controleaza in timp real culoarea si luminozitatea fiecarui pixel, pentru a reduce consumul de energie pe viitoarele telefoane mid-range.

In plus, noul chipset Snapdragon 636 construit prin procedeul tehnologic 14nm FinFET, este dotat cu modemul X12 LTE, astfel ca si viteza de date in retelele mobile va creste pana la 600 Mbps si suporta senzori de camera foto de pana la 24MP, respectiv suport 192 KHz / 24 bit pentru High-res audio prin intermediul codecului audio Qualcomm Aqstic si include si incarcare rapida Quick Charge 4.0.

Qualcomm anunta ca chipsetul va fi livrat catre companiile producatoare de smartphone-uri incepand cu luna noiembrie a acestui an, iar primele telefoane cu acest chipset vor aparea, cel mai probabil, in primul trimestrul al anului viitor (2018).