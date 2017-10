Specificatiile telefonului HTC U11 Plus. Debutul pe 2 noiembrie?

Saptamana aceasta HTC a anuntat ca are programat un eveniment cu presa pe data de 2 noiembrie 2017, eveniment in cadrul caruia ne asteptam ca producatorul taiwanez sa lanseze cel putin un nou model de smartphone sub gama sa U premium, care include in prezent modelele U11 (varful gamei), U Ultra si U Play.

Specificatiile telefonului HTC U11 Plus

Urmatorul model ar fi U11 Plus ale carui specificatii tehnice ar fi aparut saptamana aceasta pe doua site-uri importante de teste benchmark. Conform listarilor site-urilor Geekbench si GFX Benchmark, un model misterios de telefon HTC (identificat dupa numarul de model HTC 2Q4D1) care ar rula Android Oreo dispune de un ecran de 6″ cu rezolutie QuadHD+ (1.440 x 2.880 px), este echipat cu procesorul Snapdragon 835, dispune de 4GB memorie RAM si 64GB spatiu intern. De asemenea, se sugereaza ca telefonul va fi echipa cu o camera foto principala cu un singur senzor de 12MP capabil sa filmeze in format 4K si o camera frontala de 8MP.

Pe langa U11 Plus, se mai aud ecouri in mediul online despre un model U11 Life si doua modele ce poarta numele de cod Ocean Harmony si Ocean Master (master ar fi acest U11 Plus).

Speram ca noul model indiferent de denumirea pe care o va purta el, sa beneficieze in premiera pentru HTC de un display edge-to-edge, un trend de care se bucura tot mai multi utilizatori de telefoane Samsung Galaxy, LG G6 si, in curand, utilizatori si de Apple iPhone.