Telefonul ZTE Axon M readuce in prim plan ecranul pliabil

Din punct de vedere al designului si al inovatiei producatorii de telefoane mobile nu au prea reusit sa ne lase cu gura cascata (ca sa spun asa) in ultimii ani, insa chinezii de la ZTE cred ca acum e momentul pentru reintroducerea telefoanelor cu ecran pliabil. Ecrane pliabile in cazul modelului anuntat de chinezii de la ZTE, Axon M.

Telefonul ZTE Axon M este un smartphone cu Android echipat cu doua display-uri TFT LCD de 5.2″ in diagonala, care permite plierea ecranului secundar la un unghi maxim de 180 de grade. Ganditi-va, la un laptop care in loc de tastatura si touchpad are un al doilea ecran tactil insa plierea nu se face la interior, ci la exterior, astfel ca cele doua display-uri reprezinta spatele si fata telefonului, la fel ca pe un YotaPhone, insa unul pliabil. Cele doua ecrane beneficiaza de rezolutie Full HD, au o densitate de 426ppi si sunt protejate de un strat de sticla Gorilla Glass 5.

ZTE a echipat telefonul Axon M cu procesorul Snapdragon 821 din 2016, cu 4GB memorie RAM, 64GB spatiu intern + slot micro SD, o baterie de 3.180 mAh si o camera de 20MP capabila sa filmeze in format 4K. Telefonul ZTE Axon M dispune de Wi-Fi 802.11 ac, USB-C, mufa jack 3.5mm, Bluetooth 4.2 si un senzor pentru amprente integrat in butonul Power amplasat in lateral la fel ca pe modelele Sony Xperia mai recente.

Producatorul spune ca a reusit sa colaboreze cu mare parte dintre dezvoltatorii celor mai utilizate 100 de aplicatii si ca 80 dintre ele sunt deja compatibile cu acest smartphone cu doua display-uri, printre care se numara majoritatea aplicatiilor Google Inc, Facebook, Twitter, Firefox, Soundcloud, Pandora, etc.

Telefonul ZTE Axon M ofera posibilitata de a-l utiliza in mai multe moduri (inclusiv in modul tent = cort, ca si un laptop), camera foto aduce o experienta unica datorita faptului ca dispune de un singur senzor de 20MP, astfel ca odata rulata aplicatia, ea se activeaza in modul selfie, iar pentru a putea fotografia in modul normal va trebui sa accesati cel de-al doilea display pentru a vedea ce filmeaza camera.

Pretul telefonulului Axon M nu a fost dezvaluit decat la abonament cu plata lunara pentru piata din SUA (25$/luna), insa stim ca va ajunge si in Europa incepand cu prima parte a lui 2018.