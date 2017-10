Allview anunta telefonul P9 Energy S, cu baterie de 5.000 mAh si camera dedicata selfie-urilor

Allview a anuntat astazi un nou smartphone cu Android, P9 Energy S, model cu carcasa metalica echipat cu o baterie care sa te tina doua zile si o camera foto frontala pentru selfies cu senzor de 13MP si blit. Anuntul vine la mai putin de o luna de la data la care Allview a lansat varful de gama pe 2017, modelul X4 Soul Infinity.

Telefonul P9 Energy S face parte din gama Energy dedicata de Allview clientilor care isi doresc un smartphone cu autonomie crescuta de functionare.

”Gama Energy este cea prin care brandul Allview s-a pozitionat in randul persoanelor active, care vor sa fie independente, calatoresc si vor sa exploreze lucruri noi. P9 Energy S este un terminal care raspunde nevoilor clientilor pasionati de selfie-uri, dar si celor care au nevoie de performante ridicate pentru activitatile lor si de energie continua”, a declarat Lucian Peticila, fondatorul Allview.

P9 Energy S dispune de un ecran Full HD de 5.5″ in diagonala, este echipat cu procesor octa-core, are 3GB memorie RAM si 32GB spatiu intern (plus slot micro SD pentru carduri de pana la 128GB). Telefonul ruleaza Android Nougat, dispune de port infra rosu si o aplicatie de telecomanda TV prin care poti controla televizorul, vine cu un senzor de amprente amplasat frontal si beneficiaza si de incarcare rapida a bateriei.

Cei interesati de achizitia telefonului P9 Energy S pot plasa inca de saptamana aceasta precomenzi, cu livrarea anuntata sa inceapa din data de 6 noiembrie conform comunicatului de presa trimis de catre producatorul roman pe adresa redactiei noastre.

Pretul telefonului este de 1.300 lei si e disponibil in variante pe Gold (auriu) si Mocha Gold.