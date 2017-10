HMD lanseaza telefonul Nokia 7, primul model cu carcasa din sticla

foto credit: Juho Sarvikas‏

HMD Global creste numarul telefoanelor Nokia cu Android din portofoliu sau odata cu lansarea modelului Nokia 7, in China. Noul model este si primul din gama Nokia lansat cu carcasa din sticla, dar nu e un flagship, ci un model de nivel mediu ca pret.

HMD lanseaza telefonul Nokia 7

Nokia 7 dispune de un ecran IPS LCD de 5.2″ in diagonala cu rezolutie Full HD si sticla Gorilla Glass 3, este echipat cu procesorul Snapdragon 630, are 64GB spatiu intern si va fi comercializat in variante cu 4 si/sau 6 GB memorie RAM. Telefonul este un model 4G LTE cu Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, USB-C, jack audio 3.5mm, NFC si o baterie de 3.000 mAh cu incarcare rapida.

In ceea ce privesc camerele foto, Nokia 7 este echipat cu o camera principala de 16MP cu apertura f/1.8, blit in doua tonuri si tehnologie Carl Zeiss, iar frontal beneficiaza de o camera de 5MP cu apertura f/2.0. Telefonul va beneficia de tehnologia denumita “bothie” (fotografiaza cu ambele camere in acelasi timp, generand o singura imagine)

Nokia 7 este certificat IP54, astfel ca este rezistent la varsari accidentale de lichid, ruleaza Android 7.1 Nougat (posibilitate de upgrade la Oreo), dispune de un senzor pentru amprente pe spate si va fi comercializat de luna aceasta in China, in variante pe negru lucios, respectiv alb mat.

Telefonul costa 320 Euro in varianta cea mai slab dotata si poate ajunge pana la 350 euro in varianta cu 6GB RAM. Nu avem informatii cand sau daca va fi disponibil in Romania, insa sunt retaileri de la noi care il vor importa pe canale neoficiale.