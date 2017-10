Xperia XZ Premium Red Rosso, de saptamana viitoare disponibil in Europa

Cel mai performant smartphone Sony Xperia XZ de anul acesta, Xperia XZ Premium, anuntat la finalul lunii februarie si declarat cel mai bun telefon de la Mobile World Congress 2017, va fi de saptamana viitoare disponibil si pe rosu in Europa.

Noua nuanta a telefonului este un rosu aprins, la fel ca emblematicul rosu de pe masinile Ferrari. Sony va comercializa noul model in Europa sub denumirea Xperia XZ Premium Red Rosso.

In ceea ce privesc caracteristicile tehnice ale lui Xperia XZ Premium Red Rosso ele raman aceleasi de pe modelul anuntat in februarie: ecran 4K Triluminos, insa noul model dispune de un ecran cu 40% mai luminos comparativ cu Xperia Z5, are un sistem nou de camera foto denumit Motion Eye si este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 835.

Telefonul mai beneficiaza de 4GB memorie RAM, de o baterie de 3.250 mAh, port USB-C, carcasa e rezistenta la apa si praf (IP68) si ruleaza sistemul de operare Android, versiunea Nougat.

Pretul telefonului Xperia XZ Premium Red Rosso nu a fost oficial anunat pentru piata noastra, insa nu credem ca va depasi pretul actual.

