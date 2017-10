Watch 2 Pro si Watch 2 Porsche Design, debuteaza in China cu eSIM

Finalul saptamanii i-a gasit pe cei de la Huawei la Beijing, unde au lansat oficial pe piata locala telefoanele Mate 10. Noutatea fata de evenimentul din Germania, e ca in China au lansat si doua versiuni noi de smartwatch Huawei Watch 2, si anume: modelele Watch 2 Pro si Watch 2 Porsche Design.

Noile ceasuri cu Android Wear 2.0, Watch 2 Pro si Watch 2 Porsche Design, beneficiaza in plus de o rama din ceramica, o carcasa metalica (otel inoxidabil) mai rezistenta la socuri si zgarieturi, curea din piele (maro in cazul modelului Pro, neagra in cazul versiunii Porsche Design) si un slot eSIM (suporta retele 2G/3G/4G).

In rest, ceasurile Huawei Watch 2 Pro si Watch 2 Porsche Design vin cu acelasi hardware: procesorul quad-core Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 768MB RAM, 4GB memorie interna a ceasului, Bluetooth 4.1, GPS, NFC (Huawei Pay) si o baterie de 420 mAh. In ceea ce priveste ecranul tactil circular, el masoara 1.2″ in diametru, dispune de rezolutie 390 x 390 pixeli (326ppi) si sticla Gorilla Glass.

Ambele modele cantaresc 64 grame si sunt certificate IP68, astfel ca sunt rezistente la apa si praf (se poate face baie cu ele pe mana).

In ceea ce priveste pretul si disponibilitatea smartwatch-urilor Watch 2 Pro si Watch 2 Porsche Design, Huawei spune ca va incepe comercializarea lor in China, pe 1 noiembrie, pretul fiind de aproximativ 330 de euro varianta Pro, respectiv 640 Euro varianta Porsche Design.

