Primul telefon Huawei pliabil, ar putea sosi in 2018

De cativa ani incoace producatorii de smartphone-uri cauta solutii pentru a putea produce telefoanele construite din materiale flexibile, materiale mai rezistente ca sticla la socuri mecanice (atunci cand telefoanele sunt scapate din mana). De altfel, am vazut deja o serie de prototipuri de telefoane pliabile prezentate de catre producatori ca Samsung, Lenovo, Apple, LG s.a.m.d, la diferite evenimente de presa. Telefoanele pliabile nu sunt o premiera, insa usor, usor incep sa reapara pe piata telefoane pliabile precum ZTE Axon M, lansat de curand. Gigantul Samsung lucreaza si el de ceva timp la un astfel de telefon pliabil, Galaxy X, care se zvoneste ca va aparea anul viitor si care promite sa revolutioneze aceasta industrie in materie de design.

Huawei se numara si ei de anul acesta printre producatorii care se pregatesc sa lanseze primul telefon Huawei pliabil fie ca va fi cu ecran flexibil sau doar pliabil prin intermediul unui sistem de balamale. Anuntul a fost facut public chiar de catre CEO-ul grupului chinez, Richard Yu. Acesta a confirmat ca inginerii lor lucreaza deja la un prototip pe care spera sa il poata lansa comercial in 2018.

Momentan, primul telefon Huawei pliabil are nevoie de imbunatatiri in ceea ce priveste design-ul si flexibilitatea ecranului. Domnul Yu declarand ca: “Telefonul prototip are doua ecrane, insa un mic spatiu intre acestea necesita o solutie”, ceea ce inseamna ca inginerii Huawei inca cauta solutii prentru rezolvarea acestui mic impediment intampinat in ceea ce priveste desingul telefonului. Si cum cei de la Huawei au demonstrat deja ca au capacitatea de a aduce acest prototip la statutul de produs comercial, e posibil ca in 2018 sa apara un astfel de gadget sub brandul chinezesc care ocupa deja locul doi in lume (dupa Samsung si inaintea celor de la Apple) la numarul total de telefoane livrate global.

Mai mult, Huawei si-a declarat intentia de a deveni numarul unu mondial in vanzarile de smartphone-uri. Domnul Yu declarand ca “Le vom lua locul definitiv. Acesta este destinul nostru si nimeni nu ne poate opri”. Prioritatea sa numarul unu este de a ramane in permanenta in centrul inovatie si de a le oferi utilizatorilor noi functii si caracteristici.

Credeti ca va reusi Huawei sa lanseze in 2018 un astfel de telefon cu ecran pliabil?