Cum ascult muzica pe telefon de pe YouTube fara intreruperi (in fundal sau cu ecranul stins)

E frustrant sa dai pe Youtube peste melodia preferata si sa nu o poti asculta in timp ce folosesti telefonul mobil in alte scopuri deoarece aplicatia YouTube nu permite acest lucru, fiindca sunetul se opreste instant in momentul in care treci din aplicatia Youtube intr-o alta aplicatie sau pur si simplu cand minimizezi in fundal aplicatia YouTube. Acest lucru se intampla deoarece aplicatia YouTube a celor de la Google nu ne permite sa ascultam muzica in fundal, insa exista cel putin o metoda de a ocoli aceasta problema a aplicatiei oficiale pentru a putea asculta muzica preferata pe Youtube.

Una din solutiile prin care putem asculta muzica de pe YouTube in fundal, in timp ce ne citim e-mailurile, stam pe Facebook, conversam pe WhatsApp sau accesam te miri ce alta aplicatie indiferent ca o facem de pe un telefon / tableta cu Android sau de pe un iPhone, iPad cu iOS, este urmatoarea.

Pe Android trebuie sa urmezi pasii urmatori:

Porneste browserul Chrome si acceseaza adresa http://www.youtube.com/ Fa tap pe cele ⋮ (3 puncte) din coltul din dreapta sus a browserului si apoi bifati “Request desktop site” pentru a cere sa va incarce in browser varianta web a siteului YouTube Cautati si alegeti videoclipul pe care doriti sa il ascultati sau accesati lista preferata de piese salvate in contul personal de YouTube si dati Play. Daca apar mesaje de tip “Warning” pe ecran dati OK si acceptati-le Din momentul in care incepe sa cante melodia aleasa, puteti trece intr-o alta aplicatie / fereastra, pentru ca muzica va canta in fundal. In cazul in care se opreste, mergeti in bara de notificari si dati Play.

Pe iOS (iPhone si iPad) solutia este urmatoarea: