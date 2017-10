Telefonul OnePlus 5T apare in cateva imagini. Primele detalii hardware!

Chinezi de la OnePlus au adoptat un sistem similar cu al celor de la Apple cand vine vorba de lansarea de telefoane, astfel ca e de asteptat ca, compania sa lanseze o varianta ‘T’ a modelului OnePlus 5 in prima parte a anului viitor, la fel cum s-a intamplat si cu modelul OnePlus 3 din 2016, care a primise un upgrade in iarna lui 2016, sub forma lui OnePlus 3T.

Asadar, e de asteptat ca Oneplus sa lanseze modelul OnePlus 5T pana la finele anului, un smartphone asteptat sa debuteze cu un display nou si margini mult mai subtiri. Telefonul Oneplus 5T va avea dimensiuni similare cu actualul OnePlus 5, diferenta estetica fiind facuta de faptul ca senzorul de amprente e mutat pe spate (butonul fizic Home dispare) si de ecranul de 6″ care va acoperi peste 90% din partea frontala a telefonului, un ecran cu aspect 18:9 si rezolutie 1.080 x 2.160 pixeli.

De asemenea, s-ar putea ca telefonul OnePlus 5T sa soseasca cu procesorul Snapdragon 835 si Android 8.1 Oreo pana la incheierea lui 2017.

In ceea ce priveste pretul lui, cel mai probabil, se va invarti undeva in jurul a 600 de euro. Recomandarea noastra e sa achizitionati telefoanele Oneplus direct de pe site-ul producatorului, deoarece pretul nu contine adaosul comercial al retailerilor romani. In plus, este livrat in maxim 7 zile de la data plasarii comenzii online.