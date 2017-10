Telekom lanseaza oferta de internet nelimitat pentru businessuri si persoane fizice

Operatorul Telekom Romania a anuntat astazi, 23 octombrie, ca lanseaza pentru clientii persoane fizice oferta de internet nelimitat 4G pe mobil, de la 5 euro pe luna, in completarea ofertei de internet prin fibra optica pentru acasa, disponibila, de asemenea, de la 5 euro pe luna.

„In premieră in Romania clientii beneficiaza de Internet mobil cu adevarat nelimitat, la orice abonament de servicii mobile Telekom. Acesta este rezultatul promisiunii lansate in primavara acestui an, de a elibera Internetul pentru toti utilizatorii, dar si al eforturilor noastre sustinute de a avea o retea de date performanta”, a spus Frantisek Mala, Director Executiv Comercial, Segement Rezidential, Telekom Romania.

De asemenea, dedicat segmentului de business Telekom Romania introduce promisiunea #Businessliber, care aduce internet nelimitat 4G, pe langa voce si mesaje nelimitate, de la 5 euro pe luna. Noua oferta schimba radical serviciile oferite micilor antreprenori si intreprinderilor mici si mijlocii: Telekom Romania elimina, in premiera pe piata serviciilor de comunicatii din Romania, perioada minima contractuala si taxa de reziliere pentru clientii noului portofoliu Freedom.

Astfel, clientii Telekom au acum la dispozitie oferte precum:

INTERNET NELIMITAT 4G la toate abonamentele de servicii mobile, cu preturi de la 5 euro pe luna (TVA inclus);

INTERNET pentru acasa, prin fibra optica, de la 5 Euro/luna (TVA inclus), intr-un pachet cu doua servicii;

INTERNET TV cu HBO, Cinemax si HBO GO incluse pe intreaga perioada contractuala, de la 5 Euro/luna (TVA inclus), intr-un pachet cu doua servicii.

„Credem ca a sosit momentul sa ascultam cu adevarat clientii si sa le oferim ceea ce isi doresc. Acestia, mai ales cei aflati la inceput de drum, se plang cs nu au libertate in afaceri, ca se simt legati de contracte inflexibile, ca nu au acces la informatii complet transparente, care sa detalieze toate costurile, sau ca sunt limitati de oferte care le dau acces la anumite beneficii, dar nu la tot ce au nevoie pentru mobilitatea absoluta. Prin oferta pe care o lansam astazi in premiera absoluta in Romania, ne propunem sa transformam toate aceste provocari in oportunitati de crestere pentru toti clientii business din piata. Mizam pe accesibilitatea, flexibilitatea si transparenta acestei noi oferte, corelate cu faptul ca astazi avem cea mai buna retea de date in urma investitiilor facute in ultima perioada”, spune Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.

Astfel, abonamentul Freedom Mobile 5 include Internet nelimitat 4G national si servicii de voce si SMS-uri nelimitate la nivel national si internațional in Zona 1, precum si in roaming in Spatiul Economic European. Abonamentul include si 1,3 GB de date lunar in roaming, in zona SEE.

Noul portofoliu Freedom aduce beneficii similare pentru utilizatorii de servicii de comunicatii fixe, la preturi incepand de la 5 euro pe luna, plus TVA, fara perioada minima contractuala si taxa de reziliere, prin abonamentele Freedom Net si Freedom Magenta 1.

Pentru mai multe informatii detaliate despre noua oferta, accesati site-ul operatorului.