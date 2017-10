Vodafone lanseaza Supernet 4.5G (viteze de pana la 800Mbps pe mobil)

In cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc astazi in Bucuresti, Vodafone Romania, a anuntat ca lanseaza Supernet 4.5G, care ofera clientilor optimizare superioara pentru streaming video, securitate imbunatatita integrata in retea si latime de banda mai mare. Supernet 4.5G este prima retea mobila care a demonstrat viteze in jurul valorii de 800Mbps utilizand un smartphone lansat comercial.

Vodafone lanseaza Supernet 4.5G

„La scurt timp dupa repozitionarea de brand, care are la baza o abordare optimista asupra felului in care tehnologia si vietile noastre vor evolua in viitor, anuntam evolutia Supernet 4.5G, o dovada clara a angajamentului facut de noul brand. Este modul nostru de a ne invita clientii sa se bucure impreuna cu noi de viitor, cu ajutorul inovatiilor tehnologice”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania.

Astfel, Vodafone creste din nou viteza de incarare si descarcare prin intermediul mobilului in reteaua proprie, ajungand la viteze de pana la 800 Mbps.

„Ca urmare a investitiilor permanente in retea suntem in masura sa oferim clientilor cea mai buna experienta mobila si cele mai mari viteze comerciale de date mobile din Romania. Este pentru prima data cand o retea mobila din Romania ofera viteze comerciale din sfera vitezelor Gigabit, creand astfel puntea dintre 4G si 5G”, a declarat Catalin Buliga, Technology Director, Vodafone Romania.

Lansarea Supernet 4.5G este promovata printr-o campanie de comunicare care include jocul mobil „RaceReady Vodafone”, ce ofera lectii de condus defensiv pe Transfaragasan pentru toti utilizatorii, acestea fiind realizate de campionul de raliu Titi Aur. Gameri romani care au concurat in timp real in cadrul jocului mobil, pe replica virtuala a traseului, prin intermediul conexiunii Supernet 4.5G. Jocul „RaceReady Vodafone” este disponibil gratuit pentru telefoanele si tabletele cu sistem de operare iOS si Android.