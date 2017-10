Adata lanseaza flash driverurile USB UV320 si UV220

Adata Technology anunta astazi lansarea noilor USB flash-drive-uri compacte UV220 si UV320, care vin in completarea gamei existente de dispozitive portabile pentru stocare. UV220 functioneaza pe USB 2.0 si are capacitati de pana la 64GB, in timp ce UV320 este echipat cu USB 3.1 si o capacitate de pana la 128GB. Ambele modele au un design fara capac, cu un conector care poate fi retras folosind un mecanism cu slide. ADATA isi mentine angajamentul fata de rolul sau de lider mondial in segmentul USB Flash Drives si va continua sa lanseze noi modele pe masura ce nevoile pietei evolueaza.

Adata lanseaza flash driverurile USB UV320

De la USB 2.0 la USB 3.1 5Gbps, ADATA recunoaste ca cererea pentru diverse unitati flash USB ramane puternica. Consumatorii doresc functionalitate, stil, usurinta in utilizare, precum si accesibilitate. Prin urmare, ADATA ofera de la modelul entry-level UV220 la UV320 care este mult mai rapid si alte produse performante ce pot fi regasite in portofoliu. De la 16GB ai UV220 la 128GB oferiti de UV320, doar aceste doua modele clasice acopera o plaja larga si ofera utilizatorilor o multitudine de optiuni pentru stocare si transfer rapid de date.

Fara capac, conectivitate cu slide pentru mobilitate sporita

Designerii ADATA au preferat de mult timp unitatile USB fara capac, deoarece astfel scade semnificativ riscul de defectiuni. Modelele UV220 si UV320 au un astfel de design fara capac, cu conectori USB retractabili in corpul principal al unitatii cu ajutorul unui dispozitiv slide ce poate fi usor controlat cu un singur deget.

Variante de culori pentru toate preferintele

Modelul UV220 este oferit in variante de alb/gri, negru/albastru, navy/royal blue sau roz/turquoise blue. UV320 este disponibil in negru/albastru si alb/verde. Cu atat de multe optiuni privind culoarea, utilizatorii pot face o alegere personala, in functie de preferinte.

Portabilitate sigura, cu sistem de prindere

La fel ca cele mai multe unitati USB ADATA, UV220 si UV320 au un sistem de prindere dedicat pentru a putea fi fixate pe o curea, snur, breloc sau alte atasamente. Acest lucru sporeste si mai mult portabilitatea acestora si reduce sansele de a distruge unitatile si de a pierde date valoroase.

