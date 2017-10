Vodafone lanseaza abonamentele Dynamic, dedicate micilor intreprinzatori

Ieri, 24 octombrie, Vodafone Romania a anuntat debutul SuperNet 4.5G, adica, acces pentru clientii sai la viteze de net pe mobil de pana la 800 Mbps.

Vodafone lanseaza abonamentele Dynamic

La nici 24 de ore distanta Vodafone lanseaza abonamentele Dynamic pentru business-urile mici si mijlocii. Noile abonamente au un cost lunar flexibil, care se adapteaza automat in functie de consumul de date inregistrat in luna respectiva. In sensul ca daca ati semnat un contract in care este inclus un abonament al carui tarfi lunar este de 7 Euro, daca volumul de date inclus in abonament nu este consumat pana la finalul lunii, atunci factura scade cu un Euro, clinetul business va plati 6 Euro in loc de 7 in luna respectiva, sau poate plati 1 euro in plus daca trece peste limita inclusa in abonament.

„Noul portofoliu de abonamente dinamice raspunde nevoilor companiilor de a beneficia de planuri tarifare care variaza in functie de activitatea lor si se potriveste perfect celor influentate de sezonalitate. Tocmai acesta este beneficiul dinamismului: chiar daca ai semnat un contract pe o perioada mai lunga, abonamentul se adapteaza pentru a oferi nivelul optim de beneficii de care utilizatorul are nevoie intr-o anumita luna”, a declarat Daniel Bobu, Director Enterprise Marketing, Vodafone Romania.

De exemplu, abonamentul Dynamic Prime National, pe langa beneficii de voce, include 1GB de date mobile pentru 6 euro. Daca un angajat utilizeaza 1,5GB de date mobile, costul abonamentului pentru acea luna va fi de 7 euro. Totodata, daca un utilizator utilizeaza doar 0,5GB de date mobile, compania va plati doar 5 euro in luna respectiva pentru abonamentul acesta. Astfel, compania are 100% control pe costul de date si nu plateste mai mult de limitele prestabilite. Noua oferta Vodafone pentru zona business include trei tipuri de abonamente dinamice: Dynamic Prime, Dynamic Silver, Red Dynamic si Net Dynamic (cu internet mobil exclusiv national, cu internet mobil in Spatiul Economic European si cu internet pentru laptop si tableta exclusiv national).

De asemenea, primiti in functie de abonamentul ales, un telefon mobil sau un modem pentru internet.