Motorola Moto Z 2018, anuntat ca o varianta de lux cu ShatterShield

Compania Lenovo (cea care detine brandul Motorola) a anuntat saptamana aceasta lansarea pe piata a unei variante de lux a telefonului Moto Z, ce va purta denumirea Motorola Moto Z 2018. Telefonul beneficiaza de un design luxuriant la cei 6.1mm subtirime, dispune de un ecran AMOLED 2K cu tehnologie ShatterShield (grad ridicat de protectie la crapaturi / socuri mecanice) si de procesorul Snapdragon 835.

Modelul Motorola Moto Z 2018 anuntat in China de compania Lenovo, este disponibil de saptamana aceasta in Asia, in varianta cu 6GB memorie RAM si 128GB spatiu intern. De asemenea, dispune de o camera frontala de 5MP cu unghi larg de fotografiere, o camera pe spate duala cu senzori de 12MP si apertura f/2.0, blit si autofocus.

In plus, telefonul Motorola Moto Z 2018 este dotat cu o baterie de 2.730 mAh care promite o autonomie de o zi garantat si dispune de tehnologie de incarcare rapida Turbo Charge, care promite pana la 7 ore de utilizare a telefonului in doar 15 minute de incarcare la priza.

Motorola Moto Z 2018 soseste intr-un pachet premium insotit de foarte multe accesorii (inclusiv Moto Mods), pachet ce are un pret de aproximativ 1.300 euro.

Lansarea acestui model luxuriant simbolizeaza 45 de ani de la data la care Motorola a lansat pe piata primul telefon mobil DynaTec, la inceputul anilor 80.

sursa