Pretul laptopurilor HP Spectre 13 si HP Spectre x360 13

HP Inc a lansat noile modele de laptopurile premium din gama Spectre: HP Spectre 13 si HP Spectre x360 13, cu cea mai noua generatie de procesoare Intel, o autonomie mai buna a bateriei si un ecran mai subtire cu unghiuri mai bine conturate.

A doua generatie de laptop HP Spectre 13 devine cel mai subtire laptop cu ecran tactil si rezolutie 4K din lume, un laptop dotat cu sistem audio mai puternic.

“HP furnizeaza cele mai subtiri laptop-uri touchscreen din lume, stabilind in acelasi timp noi standarde in domeniu in ceea ce priveste durata de folosire, siguranta si designul bateriei. Portofoliul nostru Spectre redefineste segmentul premium PC, oferind experiente unice pentru utilizatori, care vor inspira creativitatea si vor deschide oportunitati nelimitate ce pot aduce idei incredibile la viata”, a declarat Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România.