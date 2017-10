Cat costa telefonul iPhone X in Romania (telecom / retail)

Pe 12 septembrie, Apple, a lansat noile sale telefoane iPhone, gama care include si modelul iPhone X (zece) ce soseste cu display Super Retina AMOLED la rezolutie maxima 2.436 x 1.125 pixeli si noul procesor A11 Bionic, dar fara buton fizic Home (Acasa) si fara jack 3.5mm.

Cat costa telefonul iPhone X?

La mijlocul lunii septembrie, atunci cand a fost anuntat de cei de la Apple, producatorul american a anuntat si pretul de 1000$ pentru acest model, un pret despre care multi au spus ca este unul exagerat de mare, mai ales ca in Europa pretul vine transformat in euro si se adauga taxe + adaosul comercial al retailer, astfel ca va sari de 1.200 de Euro indiferent de modelul ales si de spatiul intern de stocare al telefonului.

Saptamana aceasta atat operatorii telecom, cat si magazinele de retail au inceput sa accepte precomenzi pentru acest telefon iPhone X, astfel ca il puteti achizitiona in rate sau la pret intreg la liber sau impreuna cu un abonament.

In ceea ce priveste retailul, va recomandam oferta magazinului eMAG, de unde il puteti precomanda la pretul de 5.399 lei in varianta cu 64GB, respectiv 6.200 lei in varianta cu 256GB spatiu intern, dar aveti si posibilitatea de a-l achizitiona si in rate fixe.

Telekom Romania (la precomanda de astazi, disponibil in magazine din 3 noiembrie)

Model terminal Pret fara abonament Pret la abonamentulMobil 45 iPhone X 64GB 5.299 Lei 3.199 Lei iPhone X 256GB 5.999 Lei 3.999 Lei

Vodafone Romania (precomenzi acceptate de astazi, disponibil fizic in magazine din 3 noiembrie)

Model terminal Pret fara abonament Pret la abonamentul SuperRED 45 iPhone X 64GB 5.355 Lei 2.925 Lei iPhone X 256GB 5.805 Lei 3.600 Lei

Orange Romania (se pot plasa precomenzi, disponibil in magazinele operatorului din 3 noiembrie)