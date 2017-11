Sony lanseaza noua gama Signature, videoproiectoare 4K si castile 1000X Mark 2, in Romania

In cadrul evenimentului Sony Live Experience, ce avut loc la finalul acestei saptamani in AVstore, producatorul nipon Sony a lansat in exclusivitate pe piata din Romania noua gama Sony Signature, video proiectoarele Home Cinema 4K, alaturi de gama 1000X Mark 2 de casti audio de la SONY, recent lansata in cadrul unuia dintre cele mai mari targuri de electronice din Europa, IFA Berlin 2017 si a prezentat printre altele si televizorul vedeta al gamei Sony Bravia, si anume modelul Bravia OLED A1.

„Anul trecut, cand AVstore devenea SONY Premium Retailer, existau resursele si atuurile necesare pentru a le oferi clientilor o experienta de inalta fidelitate in descoperirea produselor SONY. Astazi, cand personalul showroom-ului se afla in crestere si continua dezvoltare, AVstore a devenit un partener mai puternic si mai relevant, oferind un mediu de prezentare si vanzare care raspunde exigentelor clientilor pasionati de muzica si imagine”, a declarant Gheorghe Mareș, Commercial Cluster Head SONY Romania & Republic of Moldova.

Varful de gama al seriei de proiectoare Sony este un 4K nativ cu laser VPL-VW760, disponibil in exclusivitate in magazinul mai sus mentionat la un pret de 15.000 euro, iar cel mai accesibil, noul Sony VPL-VW260 tot 4K nativ cu suport HDR, poate fi cumparat la un pret de 5000 euro.

Castile wireless Sony 1000X Mark 2 dispun de functia de noise-cancelling (anulare zgomot fundal) si se adreseaza segmentului business, premium.

Printre altele, portofoliul de branduri a magazinului mai cuprinde segmente cu produse moderne cu focus pe design precum Bang & Olufsen, Vifa, Devialet, Bluesound, produse true audiophile precum Cambridge Audio, Hegel, SVS, Emotiva, Audio Physic, QAcoustics sau Wharfedale si numeroase modele de casti de la Sennheiser, Audeze, Audio-Technica sau Oppo.

(au contribuit: Florin Popovici – text si editare; Jeliu Mihai – foto reporter)