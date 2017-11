Cat costa reparatia telefonului iPhone X, iPhone 8 si 8 Plus?

Acum ca noile modele de iPhone sunt aproape in intregime din sticla si ca probabilitatea ca utilizatorul sa scape din mana cel putin o data iPhone-ul in decursul a doi ani de zile este foarte mare (perioada semnarii unui abonament cu un operator telecom), se recomanda asigurarea telefonului.

Cat costa reparatia telefonului iPhone X? Dar cea a lui iPhone 8 si 8 Plus?

Apple a afisat pe site-ul sau preturile pentru serviciul sau AppleCare+ alaturi de preturile pe care un posesor de iPhone X, iPhone 8 si 8 Plus trebuie sa le plateasca in cazul in care ecranul telefonului crapa si nu are aceasta asigurare AppleCare.

Astfel, un posesor de iPhone X care cheltuie 1.000$ in Statele Unite ale Americii pentru achizitia telefonului, va trebui sa plateasca 280$ pentru reparatia ecranului crapat/spart, respectiv 550$ pentru alte stricaciuni ale telefonului (inlocuirea panoului de sticla de pe spate, etc), conform site-ului Apple.

Posesorii de iPhone 8 Plus vor trebui sa scoata din buzunar 170$ pentru inlocuirea ecranului, respectiv 400$ pentru alte reparatii, in timp ce posesorii de iPhone 8 vor trebui sa scoata din buzunare 150$ pentru ecran, respectiv 350$ pentru alte reparatii.

In cazul in care clientul are platita asigurarea AppleCare+ care costa 200$, acesta nu va mai scoate din buzunar mai mult de 30$ pentru inlocuirea ecranului, respectiv 99$ pentru alte reparatii ale telefonului iPhone X.

Tineti cont ca aceste preturi sunt pentru clientii din SUA si ca in Romania se face conversia la moneda Euro, la care de obicei se mai adauga si adaosul comercial al magazinului / operatorului telecom.

In orice caz, e important si prioritar ca telefonul pe care platesti peste 1.100 de euro (in cazul lui iPhone X), sa fie asigurat (la operatori sau reselleri / retaileri) deoarece riscul ca ecranul sau panoul de sticla din spate sa crape la prima scapare a telefonului pe jos, este foarte ridicat.

sursa