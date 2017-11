HTC U11 Life ruleaza Android Oreo si arata superb! Pret si alte informatii

Joi, 2 noiembrie, HTC va lansa pe piata telefonul U11 Life, un nou model de smartphone similar cu U11, dar care ruleaza sistemul de operare mobil Android 8.0 Oreo.

HTC U11 Life ruleaza Android Oreo

Telefonul U11 Life este o varianta mai accesibila a varfului de gama lansat in prima jumatate a acestui an si va beneficia de un ecran LCD de 5.2″ in diagonala cu rezolutie Full HD, va fi echipat cu chipsetul Snapdragon 630 sau Snapdragon 660 si o baterie de 2.600 mAh conform zvonurilor.

In plus, se aude ca va primi camere foto cu senzor de 16MP atat pe partea din fata, cat si pe partea din spate.

HTC il va comercializa la un pret de aproximativ 400 Euro in Europa conform unei publicatii din Germania, care a dat publicitatii si o imagine cu varianta pe negru a telefonului (Brilliant Black) care are o usoara nuanta maslinie atunci cand se reflecta lumina din el.

Telefonul va fi disponibil in magazine pana la finele lunii noiembrie in variante cu 3GB RAM + 32GB spatiu intern sau in varianta cu 4GB + 64GB spatiu intern.

Pe langa acest smartphone, se mai zvoneste ca HTC ar putea lansa si o variana Plus a lui U11, cu dimensiuni si desig similar, insa cu imbunatatiri la capitolul hardware.

Vom reveni cu informatii Joi, 2 noiembrie, dupa incheierea conferintei de presa care ar putea fi transmisa in direct pe Internet de catre cei de la HTC.