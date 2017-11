Google lanseaza noua aplicatie YouTube pentru televizoare smart si dispozitive de streaming

Daca detineti un smart TV sansele sunt ca voi la fel ca si mine sa simtiti lipsa aplicatiei Youtube dupa decizia intreruperii suportului pentru aplicatie (in varianta Adobe Flash) incepand cu data de 30 iunie 2017. La acea data Google decise sa retraga aplicatia YouTube din motive de securitate, astfel ca in momentul de fata nu mai putem acces YouTube decat prin browser pe smart TV-uri, browser care de cele mai multe ori are un lag enervant.

Decizia celor de la Google a fost foarte prost gandit la acea data si asta pentru ca nu ofereau nicio alternativa de a inlocui aplicatia.

Google lanseaza noua aplicatie YouTube pentru televizoare

Totusi, saptamana aceasta Google a anuntat ca incepe distribuirea unei noi aplicatii YouTube pentru smart TV-urile cu Android, pentru consolele Xbox One si Nvidia Shield, urmand ca in saptamanile ce urmeaza sa lanseze si o varianta a aplicatie Youtube pentru smart TV-urile Samsung, LG, Samsung, Apple TV s.a.m.d.

Interfata grafica este mult simplificata dupa cum se poate vedea pe gif-ul de mai jos

Anuntul lansarii aplicatiei vine la 5 luni de la data la care Google a lansat serviciul YouTube TV (live TV fara necesitatea unui abonament la cablu), probabil, realizand ca lumea nu acceseaza acest nou serviciu, motivul principal fiind lipsa unei aplicatii dedicate. Din pacate, acest serviciu YouTube TV nu este deocamdata disponibil in Romania, insa cel putin vom avea parte de o noua aplicatie Youtube pe smart tv-uri dupa retragearea aplicatiei vechi.

