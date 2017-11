HMD Global anunta Nokia 2. Costa numai 100 Euro

Dupa lansarea modelului Nokia 7 de la mijlocul acestei luni, HMD Global a anuntat astazi lansarea telefonului Nokia 2, un model cu caracteristici modeste dar al carui pret va atrage cu siguranta interes, mai ales in pietele emergente.

“Oamenii se bazeaza atat de mult pe telefoanele lor in zilele noastre, incat multi dintre ei isi rationalizeaza inconstient durata de viata a bateriei atunci cand nu folosesc terminalul, astfel incat acesta sa dureze o zi intreaga. Noi nu credem ca ar trebui sa faci mai putine lucruri cu telefonul, motiv pentru care am creat un smartphone care continua sa functioneze atunci cand alte dispozitive au nevoie de o oprire la priza de reincarcare. Prin Nokia 2 am dorit sa replicam experienta unica Android, pe care am livrat-o pana acum, cu durata extinsa de viata a bateriei, pe care atat de multi fani o asociaza si o asteapta de la telefoanele Nokia. Ca sa transformam aceasta dorinta in realitate, fiecare componenta a terminalului Nokia 2 – de la ecran la baterie, de la chipset la designul sistemului – a fost construita ca sa extraga cat mai putina energie de la bateria dispozitivului, astfel incat fanii sa se bucure de un telefon cu durata mare de functionare,” a declarat Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global.