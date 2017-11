Pretul notebookurilor Acer Aspire Nitro 5, in Romania

Acer Romania a anuntat astazi disponibilitatea si pretul notebookurilor Acer Aspire Nitro 5 prezentate in luna mai la New York. Noile modele sunt acum disponibile in magazinele partenerilor Acer din tara noastra.

Seria Nitro 5 ofera un echilibru performant intre caracteristici puternice si design elegant prin intermediul unei varietati de configuratii care includ grafica si procesoare populare, oferind consumatorilor o selectie larga pentru a satisface diferite bugete si nevoi.

Utilizatorii pasionati de gaming pot alege din configuratii care includ 4 tipuri de placi grafice: NVIDIA GeForce MX 150, AMD Radeon RX 550, NVIDIA GeForce GTX 1050, NVIDIA GeForce GTX 1050Ti asociate cu procesoare Intel Core i7 sau i5 de generatia a 7-a si a 8-a sau procesoare AMD A12 sau FX generatia a 7-a, cu pana la 32GB memorie DDR4.

Pentru accelerarea timpului de boot si reducerea timpilor de incarcare in jocuri, modelele disponibile sunt echipate cu SSD-uri super-rapide PCIe (pana la 512GB) sau cu un HDD de 1TB, pentru cei care isi doresc un spatiu mai mare de stocare. Un port Ethernet Gigabit ofera conexiuni rapide si fiabile cu fir, in timp ce tehnologia wireless 802.11ac 2×2 MIMO ofera o conectivitate wireless rapida si stabila. Gama de porturi disponibile include un port USB 3.1 Type-C (Gen 1), un port USB 3.0, doua porturi USB 2.0 si un port HDMI 2.0, care poate suporta rate de refresh de pana la 90 Hz.

Desigur, niciun sistem de jocuri nu este complet fara o solutie termica pentru a gestiona caldura si pentru a mentine sistemul in parametri optimi de functionare. Nitro 5 are ventilatoare duale cu tehnologie Acer Coolboost care ofera viteze sporite de rotatie si capacitate ridicata de racire si permite utilizatorilor sa controleze manual procesul de racire atunci cand o utilizare intensa necesita un impuls suplimentar.

Toate modelele ofera un afisaj anti-glare de 15,6 inchi FHD IPS (1920 x 1080), iar tehnologia Dolby Audio Premium si Acer TrueHarmony ofera o profunzime incredibila a sunetului. Acestea lucreaza in tandem pentru a oferi experiente captivante in timpul sesiunilor de gaming sau pentru vizionarea de filme.

Laptopurile Acer Nitro 5 beneficiaza de garantia Free Pick Up and Return, adica preluarea prin curier a produsului defect in perioada de garantie si returnarea acestuia dupa repararea lui.

Pretul notebookurilor Acer Nitro 5:

Laptopurile Aspire Nitro 5 sunt de saptamana aceasta disponibile in magazinele retail din Romania (Altex, eMAG) si au un pret recomandat de producator in functie de caracteristicile optionale alese de client, incepand de la 2.999 lei si pana la 4.399 lei.