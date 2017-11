Telefonul dedicat gamerilor, RAZER Phone, e o bestie!

Aseara, in cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc la Londra, compania RAZER a lansat pe piata primul sau smartphone denumit RAZER Phone, dupa achizitia companiilor OUYA (producatoarea singurei console de gaming cu sistemul de operare Android) si Nextbit (compania care producea telefonul Robin, cu stocare in cloud).

RAZER Phone desi dispune de un design clasic patratos care ne aminteste de Nextbit Robin sau de telefoanele Xperia a celor de la Sony, este o adevarata consola de gaming portabila bazata pe sistemul Android, cu functii de apelare.

Telefonul dispune de un ecran 2K IGZO de 5.7″ in diagonala unic in industria mobila, aceasta deoarece dispune de tehnologie Ultramotion si de o rata de refresh impresionanta pentru un telefon – 120Hz, rata pe care o intalnim doar la monitoarele de gaming pentru PC Desktopuri.

In plus, RAZER Phone este echipat cu 8GB memorie RAM, cu procesorul Snapdragon 835, cu 64GB spatiu intern + slot microSD pentru carduri, cu o baterie de 4.000 mAh care promite pana la 12 ore si jumatate de urmarit videoclipuri / filme continuu. Si lista specificatiilor nu se opreste aici, ci continua cu doua difuzoare stereo frontale dotate cu tehnologie Dolby Atmos, care desi lungesc telefonul foarte mult, le va oferi gamerilor o experienta audio nemaiintalnita pana in prezent pe un smartphone, conform celor spuse de seful companiei RAZER pe scena de la Londra.

De asemenea, telefonul dispune de port USB-C, incarcare rapida (pana la 85% in cel mult 60 de minute), un senzor pentru amprente integrat in butonul Power amplasat in lateral dreapta si vine cu o carcasa metalica realizata dintr-o singura bucata de aluminiu care contribuie la disiparea caldurii termice emanate de procesor si celalalte componente hardware pentru ca experienta de gaming sa fie deosebita. Telefonul masoara 158 mm x 78 mm x 8mm grosime si cantareste aproape 200 de grame si dispune de o camera frontala de 8MP, respectiv o camera principala duala cu doi senzori de 12MP si apertura f/1.75.

RAZER a mai anuntat o serie de parteneriat cu mai multe studiouri de productie de jocuri printre care Bandai Namco care va produce o versiune Tekken Mobile (rata refresh 120Hz), SuperEvil Mega Corp si al lor Vainglory (tot la 120Hz), CMune s.a.m.d. Telefonul va dispune de o serie de aplicatii software precum Game Booster care le va permite utilizatorilor sa aleaga intre performanta si economisirea energie din baterie. De asemenea, dispun de o aplicatie care le va permite sa-si salveze setarile preferate pentru fiecare joc in parte, astfel ca nu vor mai pierde timpul cu noi setari ori de cate ori vor schimba terminalele, mai ales cei care participa la evenimente eSports.

RAZER Phone ruleaza Android Nougat (upgradabil la Android 8.0 Oreo in primul trimestru din 2018) cu o editie speciala de Nova Launcher Premium alaturi de care utilizatorii vor avea acces la o serie de skinuri care modifica nu doar iconitele de pe ecran, ci si meniul si bara de notificari, avand ca tematica jocurile preferate ale gamerilor.

Pe langa editia standard care va costa 700$ si pe care o putem comanda in Europa direct de pe site-ul producatorului, RAZER a anuntat si o varianta editie limitata cu logoul (acel sarpe cu trei capete) de un verde fosforescent, ce va fi disponibil in numar maxim de 1337 de unitati. Editia standard are logoul gri.