Qualcomm acuza Apple de divulgarea unor informatii secrete in favoarea celor de la Intel

De curand, au aparut in presa zvonuri care sugerau ca anul viitor Apple nu va mai conta deloc pe Qualcomm si ca urmatoarele modele de iPhone / iPad nu vor mai fi echipate cu tehnologie dezvoltata compania numarul 1 pe segmentul chipurilor mobile.

Aceste zvonuri au in spate acuzatii grave aduse de catre cei de la Qualcomm celor de la Apple, care ar fi incalcat o clauza de confidentialitate din contractul de parteneriat semnat cu acestia. Mai mult, Qualcomm acuza Apple de divulgarea unor informatii secrete catre terte parti.

Conform publicatie Bloomberg, Qualcomm a dat in judecata Apple Inc acuzand producatorul de iPhone-uri ca le-ar fi oferit celor de la Intel Corp acces la codul sursa al software-ului dezvoltat de Qualcomm, software care ajuta la o comunicare mai eficienta intre componentele hardware interne ale telefoanelor iPhone, precum si cu echipamentele de retea externe.

Daca pana nu demult Qualcomm si Apple erau parteneri de afaceri, in ultimul an companiile s-au dat in judecata reciproc. Apple acuza monopolul impus de Qualcomm si controlarea pretului acestor chipseturi in timp ce Qualcomm spune ca Apple Inc minte.

In momentul de fata cei mai importanti producatori de chipuri de siliciu sunt Samsung, Qualcomm, TSMC, MediaTek si Intel, urmate de companii mai mici precum Broadcom, Rockchip, etc. Cu toate acestea productia totala globala de astfel de procesoare par sa nu fie suficiente, datorita cererii foarte mari din partea clientilor intersati de achizitia de gadgeturi precum smartphone-ul, de tablet, mini box TV-uri, etc.