Telefonul iPhone X are doua bateri (video)

Incepand cu finalul acestei saptamani telefonul iPhone X este disponibil si in Romania, atat in magazinele de retail, cat si in oferta operatorilor telecom Orange, Vodafone, Telekom Romania, la pret intreg sau impreuna cu un abonament.

Telefonul iPhone X are doua bateri

Pretul de peste 1.100 de Euro nu este unul surprinzator pentru piata noastra, avand in vedere ca este primul model cu display Super Retina HD, care acopera aproape toata suprafata frontala a telefonului.

Cineva care a pus mana devreme pe o unitate s-a gandit sa desfaca in bucati un telefon iPhone X pentru a vedea ce componente sunt la interior si cum este construit telefonul Apple. Spre surpriza tuturor, telefonul iPhone X are doua bateri in loc de una singura, probabil, acesta este si motivul pentru care Apple a omis intentionat sa vorbeasca pe acest subiect in conferinta sa de presa, producatorul american nedorind la acea data sa comunice ce capacitate are bateria.

Cel mai probabil au luat aceasta decizie ca placa de baza si restul componentelor sa poata fi montate mai usor in interiorul carcasei din sticla. Dupa cum se poate observa pe ambele clipuri publicat online, bateriile sunt asezate in forma literei L. Un alt motiv ar putea fi faptul ca telefonul are nevoie de un incarcator diferit de cel cu care vine livrat in cutie, pentru ca utilizatorul sa poata beneficia de incarcare rapida.

Pe site-ul Apple e mentionata capacitatea baterie ca si cand ar fi una singura de 2.716mAh.