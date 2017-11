Oamenii dorm pe strazi in asteptarea telefonului iPhone X

Ne aflam in acea perioada de toamna din an in care bisnitarii si cei mai inraiti fani ai brandului Apple (fanboys – cum sunt porecliti ei), se transforma in adevarati oameni ai strazii. Unii vin si se aseaza in fata magazinelor Apple (in tari precum Statele Unite ale Americi, Germania, Australia sau China) cu zile sau chiar saptamani inainte ca telefonul sa devina disponibil.

O parte dintre acesti “oameni ai strazii” o fac din interes financiar (specula), pentru ca stau la coada ca sa cumpere cat mai multe telefoane iPhone X la pretul la care sunt comercializate de Apple pana ce stocul dispare, ca apoi sa le revinda la un pret mai mare.

Apoi, sunt cei care au suficienti bani cat sa plateasca pe altcineva sa stea in locul lor la aceste cozi ad-hoc. Unii dintre cei carea asteapta la rand apeleaza chiar la corturi, scaune sau saltele de dormit, in perioada in care stau si asteapta ca noul iPhone sa intre in stocul magazinelor. Altii isi pierd timpul hoinarind pe strazi din fanatism si/sau opulenta.

Oricare ar fi motivul lor, acest tip de comportament trezeste tot felul de reactii din partea oamenilor, a trecatorilor.

Tu ai fi dispus sa pierzi cateva ore, nopti, zile sau chiar saptamani in fata unui magazin Apple?