Cum sa activezi butonul virtual Home pe Apple iPhone X

Dupa cum am aflat impreuna din evenimentul de presa al celor de la Apple din luna septembrie, atunci cand producatorul a lansat cele trei noi modele de iPhone, iPhone X nu are un buton fizic Home, astfel ca navigarea si implicit experienta utilizatorului poate fi afectata, obisnuiti fiind cu un buton fizic.

In cazul in care nu reusiti sa va acomodati pe iPhone X cu noul mod de navigare si utilizare a telefonului prin intermediul diferitelor functii pe baza de gesturi, exista solutia de a adauga un buton Home (Acasa) virtual pe ecranul iPhone-ului, pe care il puteti pozitiona in locul unde ar fi trebuit sa fie butonul fizic cu al sau Touch ID si engine-ul haptic feedback integrat.

Pentru a activa butonul Home software cu aceleasi functii ca si cel fizic, trebuie sa urmati cativa pasi simpli:

1. Mergeti in meniu la Settings (Setari)

2. Intrati la Accessibility si activati AssistiveTouch

3. Apoi setati / atribuiti urmatoarele comenzi butonului virtual la fel ca in captura de ecran de mai sus

– 1 tap pentru a va directiona Acasa (ecranul principal)

– dublu tap va accesa meniul multitasking (de trecere dintr-o aplicatie intr-alta)

– tap lung pentru a accesa Siri

Dupa ce ati finalizat acesti pasi va puteti bucura si folosi de noul buton Home, fie el si virtual. Partea faina e ca il puteti pozitiona unde doriti pe ecran.