Lansarea telefonului OnePlus 5T, va avea loc la New York. O noua fotografie cu telefonul!

OnePlus 5T e pe cale sa debuteze luna aceasta, insa pana cand compania chineza se va decide sa faca anuntul oficial s-ar putea sa nu mai aiba ce anunta. Asta deoarece tot mai multe informatii despre noul flagship killer apar in mediul online in ultimele zile.

Dupa fotografiile din Paris, in care un gamer profesionist este vazut tinand in mana noul OnePlus 5T, o noua fotografie de o calitate slaba a fost data publicitatii in weekendul abia incheiat, una care ne ofera oportunitatea de a arunca o privire de ansamblu asupra display-ului AMOLED cu aspect 18:9. Desi imaginea nu vine dintr-o sursa sigura, totusi, ea pare a fi autentica.

Tot in weekend, Oneplus a postat o alta fotografie pe retelele de socializare in care apare un afis cu logoul si sloganul companiei pe una din cladirile de pe bulevardele din Manhattan, New York. Astfel ca, se speculeaza, ca lansarea telefonului Oneplus 5T ar putea avea loc pe 16 noiembrie, la New York.

In ceea ce privesc caracteristicile telefonului, ne asteptam la un model ceva mai compact cu un ecran AMOLED (produs de Samsung) cu diagonala intre 5.7 si 6 inci, procesorul Snapdagon 835, pana la 8GB memorie RAM, pana la 256GB spatiu inter de stocare, o baterie care sa ofere minim o zi de utilizare si o noua versiune Oxygen OS bazata pe Android 8.0 Oreo.

Pretul ar putea creste cu 100 Euro fata de modelul OnePlus 5.

sursa foto: eoto