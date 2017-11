K-City, un oras intreg construit pentru masinile fara sofer

K-City – Locul de joaca pentru autovehiculele viitorului

Masinile electrice au devenit foarte populare, reprezentand un pas semnificativ in reducerea poluarii planetei. Dar masinile electrice fara sofer? Ei bine, acest subiect starneste controverse, deoarece exista pareri pro si contra cu privire la aceasta tehnologie care se dezvolta tot mai mult. Prin urmare, sud-coreenii vor construi un oras intreg pentru testarea masinilor fara sofer, numit K-City.

La doar 30 de kilometri de Seoul, oraselul K-City, cu o suprafata de aproximativ 32 de hectare, va gazdui un “loc de joaca” pentru marile companii care activeaza in domeniul dezvoltarii de tehnologie pentru masinile fara sofer. Astfel, cele mai mari companii locale sud-coreene, cum ar fi Samsung, Hyundai sau Kia Motors, vor putea testa intr-un mediu cat mai realistic tehnologiile pentru masinile autonome.

O autostrada cu 4 benzi, sensuri giratorii, treceri de pietoni, tuneluri sau treceri la nivel cu calea ferata sunt cateva din tipurile de infrastructura puse la dispozitie de K-City. Insa, sud-coreenii au luat in considerare si problema Romaniei, si anume gropile, astfel ca nu au omis sa creeze si astfel de “obstacole” pentru testarea cat mai eficienta a masinilor fara sofer.

Oraselul K-City se va deschide in intregime la sfarsitul lui 2018, insa curand se va inaugura doar autostrada cu 4 benzi, autostrada ce va veni in ajutorul guvernului de a-si pune in aplicare planul de a testa masinile autonome de nivel 3, guvernul sud-coreean dorind, de asemenea, sa permita comercializarea unor astfel de masini in aproximativ 3 ani.

Ca o comparatie, o masina autonoma de nivel 3 inseamna ca masina va putea efectua cateva sarcini, prezenta unui sofer fiind obligatorie pentru a putea prelua controlul atunci cand este cazul. O masina fara sofer de nivel 5 inseamna ca nu necesita controlul soferului, in timp ce masina simpla din zilele noastre este de nivel 0.

Nici americanii nu se lasa mai prejos, existand un orasel dedicat masinilor autonome situat intr-un desert din California, cu o suprafata de aproximativ 40 de hectare si poarta numele de Waymo’s Castle, avand, in principiu, aceleasi dotari ca oraselul sud-coreean K-City. Ba mai mult, in luna Decembrie 2017 se va deschide un alt orasel proiectat de Universitatea din Michigan, orasel situat la vechea fabrica de avioane General Motors, unde bombardierele B-24 erau fabricate in timpul celui de-al 2-lea Razboi Mondial. Aceasta se afla in Ypsilanti, Michigan, si are o suprafata de aproximativ 130 de hectare.

sursa