Apple pregateste un iPad cu Face ID si o casca pentru realitatea augmentata

Saptamana aceasta publicatia Bloomberg a intrat in posesia unor informatii cu privire la gadgeturile Apple care urmeaza sa fie lansate in perioada 2018 – 2019.

Blamata in repetate randuri in ultimii ani atat de o parte dintre fanii sai, dar in mod special de analistii din piata IT pentru lipsa de inovatie reala a companiei (aceasta multumindu-se mai mult sa copieze si sa imbunatateasca functiile si caracteristicile conurentei, in locul lansarii unui produs 100% original), Apple se pregateste sa lanseze o casca dedicata segmentului realitatii augmentate, care ar putea deveni acel mult-asteptat produs revolutionar care sa schimbe modul cum percepem si utilizam tehnologia moderna, ceva ce nu s-a mai intamplat de pe vremea cand inca traia Steve Jobs.

Pe langa aceasta casca asteptata sa debuteze comercial undeva in 2019, Apple ar mai lucra la dezvoltarea unei noi tablete iPad cu Face ID si fara buton fizic Home, la fel ca noul iPhone (pretul telefonului iPhone X). Tableta, se zvoneste, ca va fi lansata in prima jumatate a lui 2018, conform sursei anonime a publicatiei Bloomberg.

Desi vanzarea tabletelor este intr-o vizibila scadere in ultimii ani oamenii nemaifiind atat de interesati de un astfel de gadget, Apple continua sa domine segmentul acesta de piata, inregistrand cele mai mai vanzari spulberandu-si competitia.