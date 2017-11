In prezent, telefonul Samsung Galaxy S8 este disponibil in 5 variante de culoare pe diferite piete de pe glob: Midnight Black (negru), Rose Pink (roz), Arctic Silver (argintiu), Coral Blue (albastru coral) si Orchid Gray (gri-violet).

De saptamana aceasta Samsung adauga un al saselea model de Galaxy S8 in ton cu culorile toamnei, si anume un S8 Burgundy Red (bordo).

Samsung anunta modelul Galaxy S8 Burgundy Red

Noul model dedicat toamnei, va avea fata integral neagra in timp ce rama, senzorul pentru amprente, butoanele si spatele carcasei sunt de un rosu ruginiu.

In ceea ce privesc caraceristicile modelului Galaxy S8 Burgundy Red, ele sunt aceleasi ca si pe modelele lansate in prima juatate a anului: chipsetul Exynos 9, 4GB RAM etc, singura diferenta dintre ele fiind culoarea ramei si a spatelului telefonului.

Pretul telefonului Galaxy S8 la operatorii telecom si in retailul din Romania.