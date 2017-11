Telekom Romania anunta oferta Black Friday, cu telefoane la 1 Leu, dar ascund ceva!

Astazi, 10 noiembrie, operatorul Telekom Romania a lansat o oferta de Black Friday care la prima vedere pare una foarte interesanta, insa daca o studiezi atent realizezi ca, de fapt, nu faci o afacere daca te portezi la ei la abonament.

Telekom anunta oferta prin care orice abonat al altei retele se poate porta cu numarul la ei in retea la abonament, iar telefonul le este oferit la 1 leu (in limita stocului disponibil si in limita telefoanelor selectate de companie pentru a face parte din aceasta campanie de Black Friday).

Spre exemplu, poti alege un Galaxy S8 la 1 Leu, daca esti abonat la un alt operator si doresti sa te portezi la abonament la Telekom Romania. Pana aici suna bine, insa cand realizezi ca abonamentul lunar e pe 24 de luni si plata lunara e de 90 euro, si nici nu se stie concret daca TVA e inclus sau nu, atunci la un calcul rapid: 24 luni x 90 euro (416 lei) = 10.000 lei in doi ani (adica de 2 ori si ceva valoarea totala a telefonului la pret intreg si nu tinem cont ca in acesti doi ani euro poate creste in valoare in fata leului), realizezi ca ajungi sa platesti lunar peste 415 lei factura (un fel de rata lunara), iar daca te uiti la eMAG, la Altex sau la oricare alt magazin de retail care ofera in rate telefonul la mai putin de 200 lei rata / luna, constientizezi ca nu se merita sa te legi la cap cu reteaua Telekom Romania, a caror servicii sunt mereu blamate de clienti.

Vorba lor: “Experiente impreuna!” #netliberare

Sfatul nostru e sa fiti foarte vigilenti in perioada aceasta de Black Friday, cu asa-zisele oferte de reducere de pret!