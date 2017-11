Se inmultesc cazurile de dunga verde pe ecranul telefonului iPhone X

De parca Apple nu are deja destule batai de cap cu noul iPhone X, despre care multa lume face misto (inclusiv Samsung a publicat recent o reclama), ca a si a aparut o noua problema.

Mai multi posesori de iPhone X au raportat probleme ale display-ului pe telefoanele lor, si anume este vorba despre o dunga verde pe ecranul telefonului iPhone X care apare vertical pe afisajul Super Retina HD al telefonului Apple. Chiar daca dunga verde nu afecteaza performanta telefonului, cu siguranta ca sta ca o scama, o geana in ochiul iritat al posesorului de iPhone X.

In cele mai multe cazuri dintre cele raportate pana in prezent online (inclusiv pe forumul Apple), aceasta dunga verde pe ecranul telefonului iPhone X apare pe marginea din dreapta a ecranului unde nu ar fi o asa mare problema, insa in unele cazuri aceasta dunga verde trece peste iconitele de pe home screen afectand inclusiv vizualizarea de videoclipuri ceea ce face ca experienta utilizatorului care a platit peste 1.000 de euro sa fie frustranta, mai ales cand stii cat costa reparatia telefonului iPhone X.

Cel mai probabil este un defect hardware din fabrica, insa problema pare cu ata mai serioasa cu cat apare pe mai multe continente de pe glob.

In cazul in care ati achizitionat deja un iPhone si intampinati aceasta dunga verde pe ecranul telefonului iPhone X, recomandarea noastra este sa cereti magazinului de unde l-ati cumparat sa va fie schimbat cu unul nou (sigilat), sau sa il returnati pentru a va recupera banii.