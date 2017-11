iPhone X nu raspunde la comenzi tactile cand e rece afara

Pare ca seria problemelor nu se mai termina pentru Apple, cand vine vorba de cel mai performant si mai scump iPhone al sau.

Un nou val de clienti care au achizitionat un telefon iPhone X se plang de faptul ca atunci cand ies afara din casa si temperatura de afara este mai scazuta, telefonul lor nu mai raspunde la comenzi tactile, ramane blocat secunde la rand sau raspunde doar partial la anumite comenzi.

Mai grav e ca, desi ghidul de utilizare al produselor Apple spune ca produsele lor pot fi utilizate in conditii normale (la temperaturi ce pot varia intre 0 si 35 de grade), telefonul iPhone X nu rapunde la comenzi tactile la temperaturi mai mici de 15 grade celsius dar care nu trec sub 0 grade. Ceea ce inseamna ca cei care locuiesc in zone muntoase sau in tari unde au parte de toate cele patru anotimpuri ca la noi, utilizarea telefonului poate fi frustranta din aceasta cauza.

Apple a anuntat ca este la curent cu noua problema si anunta ca ea poate fi rezolvata foarte simplu printr-o actualizare de software ce urmeaza sa o distribuie pana la finele acestei luni cel mai probabil.

Pana la actualizarea software-ului care sa repare aceasta inconvenienta sugestia producatorului american Apple, e ca utilizatorul sa puna telefonul in standby si apoi sa ii reaprinda rapid ecranul, astfel blocajul poate fi evitat, ocolit.