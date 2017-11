Despachetarea telefonului OnePlus 5T si prezentarea generala, cu 2 zile inainte de lansare

Pe 16 noiembrie, la New York, Oneplus va anunta noul flagship killer, OnePlus 5T, insa un youtuber care a primit prin posta cu 2 zile mai devreme produsul s-a grabit sa-l arate lumii, astfel ca avem prilejul sa aruncam o privire pe noul smartphone de la OnePlus.

Din start se poate observa ca OnePlus 5T retine mare parte din estetica lui OnePlus 5, diferentele fiind facute de faptul ca 5T e ceva mai inalt datorita noului display AMOLED de 6″ cu aspect 18:9, de faptul ca butonul fizic Home nu mai exista si ca senzorul pentru amprente este mutat pe spatele telefonului.

In plus, aflam ca OnePlus 5T va dispune de tehnologie de blocare/deblocare a telefonului prin recunoastere faciala, Face Lock si ca va fi disponibil in varianta Midnight Black cu 8GB RAM + 128GB spatiu intern. Telefonul va beneficia de procesorul Snapdragon 835, de o camera duala pe spate, probabil sistemul Android, versiunea Oreo si de un pret cu 100 de euro in plus fata de pretul lui OnePlus 5. Cel putin acestea sunt zvonurile actuale legate de pret.

Cum vi se pare noul smartphone Oneplus? Il veti achizitiona?