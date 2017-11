Drona Evolio iFly Range Review – Perfecta pentru incepatori

Evolio iFly Range Review.

Dupa cum stim Evolio, producatorul dronei iFly Range, este brandul romanesc care are la momentul de fata cea mai larga gama de produse IT, telecomunicatii si electronice realizand sa fie unul din liderii de pe piata brandurilor locale respectiv segmentelor de GPS, drone, ceasuri smart, cat si camere video de actiune.

Una din primele drone lansate de Evolio si testate de noi a fost iFly One HD avand cateva caracteristici interesante precum controlarea dronei de la o distanta de maxim 70 de metri cu o autonomie de pana la 8 minute de zbor si cu o incarcare a bateriei intr-un timp de 40-50 de minute, dar si dimensiunea de 17,5 x 17,5 cm care este una destul de practica.

Mai nou, cei de la Evolio, au lansat ultimul model de drona denumita Evolio iFly Range, care la fel se lupta cu concurenta pe specificatiile bune pe care le are precum o dimensiune de 31,5 x 31,5 cm, o autonomie de pana la 10 minute de zbor continuu, si un timp scurt de incarcare. Drona Evolio iFly Range vine echipata cu un stabilizator pe 6 axe, functii smart, cat si garantarea unui zbor lin chiar si pentru incepatori.

Ce este interesant la aceasta drona iFly Range, este ca functia numita “Throw to lunch” iti permite sa o arunci efectiv in aer pentru a o lansa, astfel ca va decola foarte usor avand la dispozitie trei trepte de viteza de zbor. Drona poate fi controlata de la distanta pe o raza de pana la 120 de metri.

Aceasta drona inteligenta permite activarea functiei “Flip 360” prin intermediul careia se pot efectua rasuciri de 360 de grade in orice treapta de viteza, rezultand acrobatii in aer cu adevarat impresionante.

Dupa cele spuse, sa intram in detalii mai amanuntite.

Constructie

Dupa cum am spus si mai devreme, constructia acestei drone este realizata dintr-un plastic flexibil, compacta cu o dimensiune de 31,5 x 31,5 cm, avand o greutate de doar 137 grame, care dupa dimensiunile precizate, putem vedea ca este o drona ceva mai mare decat modelul iFly one HD testat anterior.

Elicele acestei drone la fel sunt realizate dintr-un plastic flexibil pentru a nu crapa in cazul in care reusiti sa intrati cu drona in copaci, sa o loviti de pereti sau sa o trantiti de pamant. In cazul in care, totusi, reusiti sa le rupeti pe cele deja montate pe drona, aflati ca in cutia in care este livrat mai aveti un set de 4 elici de rezerva. De asemenea, se gasesc si in comert, la partenerii retail si chiar pe magazinul celor de la Evolio.

Tot in pachet veti mai gasi si acumulatorul de incarcare a dronei, manualul de utilizare, certificatul de garantie si nu in ultimul rand controller-ul dronei cu design ergonomic care la fel este construit dintr-un material plastic, insa unul casant.

In plus, drona poate fi echipata cu o camera wi-fi deoarece dispune de un port conector care va face legatura dintre drona si telefon printr-o aplicatie dedicata.

Drona vine cu un sistem de stabilizare pe 6 axe, functii smart precum “Throw to lunch” si “Flip 360” care iti da posibilitatea de a realiza rotiri cool la 360 de grade.

Hardware

Pentru realizarea unui zbor cu drona e necesara conectarea telecomenzii / controller-ului cu drona.

Pentru conectarea dronei cu controller-ului trebuiesc efectuati urmatorii pasi:

Pentru inceput trebuie sa adaugam 4 baterii AAA de 1,5 V (achiziotionate separat, nu sunt incluse in pachet), pornirea controller-ului prin butonul ON al telecomenzii, apoi pornirea dronei tot prin butonul de ON care va cauta semnalul telecomenzii. Dupa conectarea lor, puteti decola cu drona.

Autonomie

Bateria dronei are o capacitate de 750 de mAh si se incarca de la 0 la 100% in numai 50 de minute cu ajutorul unui adaptor alimentat de la o priza 220V. Aceasta baterie ofera posibilitatea de a zbura cu drona timp de 8-10 minute constant. Mare atentie cand alegeti sa zburati cu ea, indicat e sa nu decolati cu ea atunci cand bate vantul puternic, deoarece motoarele sunt mai solicitate ca in mod normal, astfel consumul de baterie e mai mare.

Concluzie

Producatorul Evolio a reusit sa ne puna la dispozitie o drona ergonomica care e usor de controlat chiar si de catre cei care nu au mai avut ocazia sa foloseasca un astfel de gadget pana in preznet. In plus, pretul ei este suficient de accesibil pentru majoritatea buzunarelor, fiind astfel un model perfect pentru initierea in tainele pilotajului dronelor.

Drona iFly Range este usor de manevrat, ofera posibilitatea de a adauga o camera HD cu slot de card si are o autonomie decenta de functionare.

Plusuri:

un set de 4 elici de rezerva

controller fizic inclus

dimensiuni mici

drona se poate roti la 360 de grade

Minusuri:

nu are inclusa o camera de filmat dar puteti achizitiona varianta de drona cu camera pt 60 lei in plus

nu este inclus acel modulator de conectare wi-fi

Drona are un pret de 219 lei la magazinele partenere producatorului, dar o puteti achizitiona si direct pe magazinul online oficial al celor de la Evolio.