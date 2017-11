iPhone X, ar putea fi lansat in 3 variante din 2018

Nici bine nu au fost lansate pe piata noile modele de iPhone, ca au si inceput sa apara zvonuri despre urmatoarele modele din 2018.

iPhone X Plus si alte doua modele va extinde gama modelelor fara buton fizic Home, in 2018

Conform unui analist din Asia care in repetate randuri a oferit predictii sigure in ceea ce privesc lansarile de iPhone in ultimii ani vine cu o serie de informatii care sugereaza ca Apple pregateste trei iPhone-uri pentru anul viitor.

Primele doua modele vor dispune de afisaj OLED si diagonale ale ecranului de 5.8, respectiv 6.5″ in timp ce cel de-al treilea model va sosi cu display LCD de 6.1″ in diagonala. Daca primele doua telefoane Apple vor fi modele premium, cel cu ecran LCD va fi o varianta ceva mai ieftina, la fel ca iPhone SE. Modelul cu display OLED de 5.8″ ar urma sa poarte denumirea iPhone X Plus, despre urmatoarele doua denumiri analistul asiatic nu ne spune nimic, insa sugereaza ca display-ul OLED va avea aceeasi “creasta pe fruntea telefoanelor” si ca rezolutia ecranului va ramane 1.125×2.436 pixeli.

Ne asteptam ca iPhone X Plus si celalalte doua model sa debuteze in prima jumatate a lunii septembrie, din 2018. Pretul telefoanelor iPhone X va ramane la acelasi prag de minim 1.000 Euro, in timp ce modelul cu panou LCD ar putea sosi la acelasi pret cu al telefoanelor iPhone 8.

sursa MacRumours