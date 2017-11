Evolio anunta vehiculele electrice X-Board, X-Ride si X-Move si reduceri de 50% de Black Friday

Evolio a anuntat astazi lansarea unei noi game de vehicule electrice care cuprinde doua hoverboarduri cu ghidon, X-Board A8 si X-Board Pro, si doua scutere electrice, X-Ride si X-Move, modele ce reprezinta o alternativa de transport mai ieftin, comod si ecologic. De asemenea, fiind Black Friday in aceasta perioada a anului, Evolio ofera reduceri de pana la 50% la toate aceste vehicule electrice.

Noile modele sunt mai sigure, mai confortabile si mai inteligente avand roti de mari dimensiuni, adaptate oricarui tip de drum, varfurile de gama fiind dotate cu cele mai noi tipuri de motoare electrice asistate de computer si sisteme de franare performante.

„Am dezvoltat aceste noi transportoare electrice gandindu-ne la nevoile oamenilor de mobilitate. Acestea sunt adaptate drumurilor din Romania, sunt in acelasi timp sigure, comode si usor de utilizat. Ne propunem in continuare sa dezvoltam si sa extindem gama de vehicule electrice Evolio, iar in anul 2018 sa atingem o cota de piata de 20% din piata vehiculelor electrice pe doua roti estimata la 5 milioane de euro”, a declarat Andrei Stanciu, Director de dezvoltare Evolio.