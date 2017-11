Face ID telefonului iPhone X, vulnerabil in fata unui copil de 10 ani

Face ID telefonului iPhone X, pacalit cu usurinta de un copil de 10 ani

iPhone X se lauda cu o functie de securitate foarte complexa, prin scanarea biometrica, ce presupune scanarea chipului utilizatorului, lucru care, teoretic, ar fi greu de pacalit, existand o sansa de 1 la 1 milion, conform celor de la Apple. Ei bine, iata ca acea sansa de a pacali Face ID telefonului iPhone X exista, deblocarea fiind realizata de un copil de doar 10 ani.

Familia Malek a descoperit aceasta problema. Ammar, copilul de 10 ani al familie, a reusit sa deblocheze telefonul mamei lui pacalind scanarea biometrica. Ce-i drept, asemanarea faciala este destul de mare, Face ID telefonului iPhone X ar fi trebuit, cel putin teoretic, sa distinga diferentele dintre scanarea inregistrata si cea utilizata in momentul deblocarii.

Totul consta in cantitatea de lumina din incapere in momentul setarii Face ID. Intr-un mediu cu luminozitate scazuta, camera frontala va avea probleme in a scana in profunzime toate trasaturile faciale ce formeaza cheia de acces catre dispozitiv. Prin urmare, o scanare slaba poate duce la vulnerabilitate. Solutia e simpla. Utilizatorul trebuie sa configureze Face ID-ul in conditii optime de luminozitate, lucru pe care mama lui Ammar l-a refacut, fapt ce a dus la imposibilitatea ca fiul ei sa mai deblocheze ulterior dispozitivul.

Mai jos puteti observa un video demonstrativ realizat de familia Malek cu privire la deblocarea Face ID a telefonului iPhone X.