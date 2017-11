Sony H3213 Avenger, smartphone cu camera duala frontala si Android Oreo

Sony pregateste lansarea unui nou smartphone cu Android si desi nu dispune de specificatii de top pare un telefon interesant din prisma faptului ca dispune de o camera frontala duala, ruleaza Android Oreo si posibil sa soseasca dotat cu un ecran cu aspect 18:9.

Sony H3213 Avenger, caci aceasta este denumirea sub care a fost listat misteriosul telefon Sony pe websiteul specializat in teste benchmark grafice, GFX Bench, este un model mid-range (nivel mediu) echipat cu acceleratorul grafic mobil Adreno 508, ceea ce inseamna ca procesorul va fi un Snapdragon 630.

In plus, dispune de 4GB memorie RAM, are 32GB spatiu intern si un display de 6″ in diagonala cu rezolutie Full HD, despre care se zvoneste ca ar fi un panou AMOLED cu aspect 18:9, adica, va fi un telefon cu margini foarte subtiri.

Nu stim deocamdata cand va fi anuntat acest Sony H3213 Avenger sub ce denumire, pentru ca e un telefon Xperia, insa preconizam ca va debuta pana in prima jumatate a lunii Decembrie (2017), daca nu chiar mai curand.