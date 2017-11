Vive Focus, noua casca VR wireless de la HTC

HTC Vive Focus – Realitate virtuala, acum wireless

Astazi, in cadrul unui eveniment gazduit in China, compania HTC a anuntat noua casca VR (Virtual Reality), fiind o noua versiune de casca VR, succesorul lui HTC Vive, insa caracteristica cea mai impresionanta este faptul ca utilizatorul nu are nevoie de un PC sau un smartphone pentru a se bucura de aceasta tehnologie.

Vive Focus are propria platforma numita Wave VR ce poate accesa continutul Viveport VR si nu numai. Gadget-ul dispune de un panou AMOLED si un chipset Snapdragon 835 VR pentru a rula continutul la cel mai performant nivel.

Nu se stiu prea multe despre capabilitatea acestui gadget, insa HTC a declarat ca mai multi de 100 de dezvoltatori lucreaza pe partea de continut pentru casca VR Vive Focus, ceea ce inseamna ca va avea o aplicabilitate mult mai mare, putand fi folosita in institutiile de invatamant, evident, pentru scopuri educationale, sau alte domenii, cum ar fi domeniul medical, fiind folosita pentru practicarea in mediu virtual pentru a realiza anumite etape medicale.

Compania taiwaneza nu a furnizat prea multe detalii nici despre pret si despre disponibilitatea pe piata, dar vom afla mai multe in perioada care urmeaza.

sursa